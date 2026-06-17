6月18日（木）の『徹子の部屋』に、尾崎亜美が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年デビュー50周年を迎えたシンガーソングライターの尾崎。歌手としてはもちろん、数々の名曲を提供し世に送り出してきたヒットメーカーとしても活躍を続けている。南沙織の『春の予感』や杏里の『オリビアを聴きながら』、松田聖子の『天使のウィンク』など、名曲の意外な制作舞台裏を明かす。さらに、子どもの頃の「嘘」の思い