ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。2026年6月17日から21日までは「清涼祭」第2弾を開催中。最旬の夏服やクールアイテムなどが驚きの超特価で登場しています。17日から19日の3日間は、日替わりセールも実施しているのでお見逃しなく！また、父の日の贈り物にぴったりなTシャツや七分丈パンツなどのメンズアイテムもお得に揃うので、父の日のギフトをまだゲットできていない人は