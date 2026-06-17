千葉ジェッツは6月17日、荒尾岳と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 現在39歳の荒尾は、198センチ105キロの体格を誇るパワーフォワード。泊高校、青山学院大学を経て、トヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）でキャリアを始めると、2013年に千葉Jへ加入した。2018年から滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、広島ドラゴンフライズ、仙台89ERSを渡り歩き、2022年