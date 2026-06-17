6月17日、長崎ヴェルカは菅澤紀行との契約満了に伴う退団を発表。また同日、三遠ネオフェニックスが同選手との2026－27シーズンにおける新規選手契約締結を発表した。 茨城県出身で現在39歳の菅澤は、194センチ92キロのパワーフォワード。2010年にTGI D-RISEでキャリアを始め、群馬クレインサンダーズ、秋田ノーザンハピネッツ、岩手ビッグブルズ、仙台89ERS、富山グラウジーズ