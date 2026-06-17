バンビシャス奈良は6月17日、古牧昌也との契約が満了となり、退団することを発表した。古牧は移籍先がすでに決まっており、移籍先より改めて発表されるという。 19日に33歳の誕生日を迎える古牧は、186センチ85キロのシューティングガード。市立船橋高校、日本大学、千葉ジェッツ練習生を経て、アースフレンズ東京ZでBリーグのキャリアを始めた。群馬クレインサンダーズ、横浜ビー・