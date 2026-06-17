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○経済統計・イベントなど ０３：００米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表 ０３：３０米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １５：００英・失業率 １５：００英・失業保険申請件数 １７：００ユーロ・経常収支 １８：００ユーロ・建設支出 ２０：００英・ＢＯＥ（英中央