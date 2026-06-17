（東京、台北中央社）日本維新の会などの衆参議員5人が15日、超党派の勉強会「台湾海峡の平和と安定を考える国会議員の会」を設立した。これを受け林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は16日、日本の与野党の国会議員が継続的に具体的な行動で台湾海峡情勢への関心を寄せていることに対し「評価と歓迎」を示した。北村晴男参院議員（日本保守党）、山田吉彦参院議員（国民民主党）、西田薫衆院議員（維新）が代表世話人を、石