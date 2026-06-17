少女時代のスヨン（36）と俳優チョン・ギョンホ（42）による14年間におよぶ交際にピリオドが打たれた。【写真】少女時代に既婚者が!? メンバーの熱愛遍歴韓国芸能界において代表的な長寿カップルとして親しまれてきた2人なだけに、この別れがもたらした動揺は非常に強い。2人は2012年9月から交際をスタートさせ、2014年にはオープンな恋愛関係であることを公表した。長い年月のなかで、お互いへの想いをストレートに表現することも