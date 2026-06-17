FIRE PROOF ポーチ TYPE II 株式会社ユーエヌは、バッテリーの発火事故の被害を抑える「FIRE PROOF ポーチ」を6月22日（月）に発売する。 カメラ専用のリチウムイオン充電池などの収納に便利なポーチ。素材に難燃生地の3層構造を採用することで、モバイルバッテリーに代表される発火事故において、万が一の被害を最小限に抑えることができるという。 発火時の炎の噴出や破片の飛散