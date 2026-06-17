山形県南陽市でクマの目撃が相次いでいます。 南陽市によりますと、きょう午後０時２０分ごろに南陽市赤湯の烏帽子山公園表町公民館付近で、午後２時２０分ごろには南陽市二色根の南陽郵便局から北に１００メートルの付近で、体長およそ１メートルのクマ１頭が相次いで目撃されました。 目撃された２か所の距離は、およそ２００メートルとみられます。 市が注意を呼びかけています。 南陽市ではきのうからけ