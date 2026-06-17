韓国スターバックスが「タンク（戦車）デー」イベントを通じて5.18民主化運動やその犠牲者を侮辱したという疑惑を捜査している警察が、親会社である新世界グループの監査チーム長を参考人として召喚した。【関連】韓国スタバ、全従業員に「歴史教育」実施へ6月17日までに『聯合ニュース』が報じたところにによると、ソウル警察庁・公共犯罪捜査隊は同日午前、新世界グループのヤン・ジョンワン監査チーム長（常務）を参考人として