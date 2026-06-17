本田圭佑が元日本代表DFにツッコミを入れた。前回大会王者のアルゼンチン代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節でアルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦。リオネル・メッシのハットトリックで３−０の快勝を収めた。圧巻のパフォーマンスを披露したメッシは、17分、60分、76分にゴールを奪取。この３得点でワールドカップ通算16ゴールとなり、歴代最多得点者のミロスラフ