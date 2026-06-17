【その他の画像・動画等を元記事で観る】 すとぷりが、結成10周年の節目に『CanCam』8月号スペシャル版（6月23日発売）に再登場する。 ■中面でも8ページの大特集を掲載 “2.5次元アイドルグループ”という前代未聞のスタイルで時代を切り拓き、YouTube登録者数は445万人（6月5日時点）。 2016年の結成以来、5大ドームツアー、紅白出場など数々の夢を叶えてきた、すとぷり。 10周年を祝う8月号ス