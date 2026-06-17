17日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前日清算値比24ポイント高の4022.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万2798枚だった。この日のTOPIXの現物終値4013.23ポイントに対しては9.27ポイント高。 株探ニュース