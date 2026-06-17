17日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比340ポイント高の3万6500ポイントで取引を終えた。出来高は1925枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6424.38ポイントに対しては75.62ポイント高。 株探ニュース