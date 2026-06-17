17日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前日清算値比2ポイント安の702ポイントで取引を終えた。出来高は3089枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値712.43ポイントに対しては10.43ポイント安。 株探ニュース