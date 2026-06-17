17日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年9月限は前日清算値比9ポイント安の1745.5ポイントで取引を終えた。出来高は148枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1771.64ポイントに対しては26.14ポイント安。 株探ニュース