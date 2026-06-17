ＫＤＸ不動産投資法人 [東証Ｒ] が6月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の経常利益は前の期比0.4％増の170億円になったが、26年10月期は前期比6.9％減の158億円に減る見通しとなった。 同時に、今期分配金は4227円にする方針とした。 株探ニュース