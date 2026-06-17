ムトー精工 [東証Ｓ] が6月17日大引け後(16:00)に業績修正を発表。27年3月期の連結経常利益を従来予想の31億円→27億円(前期は27.6億円)に12.9％下方修正し、一転して2.5％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の20億円→30億円(前期は19.9億円)に50.0％上方修正し、増益率が0.5％増→50.8％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引