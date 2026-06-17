扶桑化学工業 [東証Ｐ] が6月17日大引け後(16:00)に業績修正を発表。27年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益を従来予想の78.5億円→104億円(前年同期は68.7億円)に33.1％上方修正し、増益率が14.1％増→51.9％増に拡大し、従来の4期ぶりの上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。 上期業績の好調に伴い、通期の連結最終利益も従来予想の166億円→192億円(前期は143億円)に15.7％上方修正し、増益率が16.0％増→34.2