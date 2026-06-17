トーセイ・リート投資法人 [東証Ｒ] が6月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の経常利益は前の期比1.3％増の14.7億円になったが、26年10月期は前期比1.9％減の14.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3800円→3926円(前の期は3875円)に増額し、今期は3826円にする方針とした。 株探ニュース