17日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝160円25銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝186円01銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース