中国・江蘇省無錫市でオフィス内に設置されていた大型水槽が突然破裂し、十数匹の観賞魚が死んだ。飼い主は興味本位から死んだ観賞魚を料理して食べたという。中国メディアの羊城晩報が伝えた。水槽の所有者の友人・杜（ドゥー）さんによると、同オフィスの大型水槽は4トンの水が入る大きさで、5年ほど高級観賞魚が飼育されていた。内訳は、体長60〜65センチのアジアアロワナ8匹、ダトニオ3匹、ポルカドット・スティングレイ2匹、