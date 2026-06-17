中国の王毅外相は、17日記者会見を開き、世界で戦闘などが相次ぐ中、「国連の権威を取り戻すよう呼びかける」と述べました。中国政府は17日、国際社会の統治について中国の理念や提言を発信するためのグローバルガバナンス白書を発表しました。発表会見には、中国の王毅外相が出席し、「国連の核心的地位を断固として守らなければならない。国連の権威を取り戻すよう呼びかける」と述べました。その上で、アメリカを念頭に「主権の