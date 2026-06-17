元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。大物との2ショット写真を披露した。山本は「仰天ニュースありがとうございました」と書き出し、落語家・笑福亭鶴瓶との衣装姿の2ショット写真をアップ。「スタジオではまさかの鶴瓶師匠とリンクコーデでした（笑）」と明かした。前日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）での再現ドラマでは、炭酸水と間違えて