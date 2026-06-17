人事院は、国家公務員の転勤についての調査を初めて行い、制度を大きく見直すべきとの考えを打ち出しました。人事院は、17日、内閣などに報告した年次報告書の中で全国の国家公務員を対象に行った調査結果を公表しました。その結果、転勤に関して、「どこにでもぜひ行きたい」「条件が合えば行きたい」など肯定的な意識を持つ職員で、配偶者がいない場合は5割を超える一方、配偶者がいて就業している場合は、およそ4割で、配偶者の