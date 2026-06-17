求人サイト「Indeed（インディード）」は15日から、「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会に出場する堂安律のシュートスピードを体感できる巨大サイネージを、東京・渋谷駅にて展開している。【写真】「FIFA ワールドカップ 2026」堂安律ら日本代表スターティングメンバーの集合ショット本広告は4月より全国で放送しているTVCM「堂安律は、ひとりじゃない。」と同様に、世界を舞台に活躍する堂安だけでなく、その裏側で支え