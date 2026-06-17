17日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、オポジットの川瀬ちあき（29）が移籍加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 川瀬は愛知学院大学を卒業後、2020年に当時V.LEAGUE DIVISION2 WOMENの大野石油広島オイラーズ（後に広島オイラーズ）へ加入。同チームで4年間プレーした後は、千葉エンゼルクロスや、静岡県伊豆市を拠点にVリーグ参入を目