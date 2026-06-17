元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が17日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演し、北海道・知床沖で22年4月、観光船が沈没し26人が死亡、行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長・桂田精一被告の判決公判について見解を語った。釧路地裁でこの日、開かれた判決公判で、桂田被告に求刑通り禁錮5年の実刑判決が下った。運輸安全委員会の調査報告