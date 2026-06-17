プロ野球・巨人は17日、ナショナルズの小笠原慎之介投手と契約合意したことを発表しました。小笠原投手は、2015年のドラフトで1位指名され中日へ入団。高卒左腕として1年目に一軍デビューし、2021年から4年連続で規定投球回に到達するなど、NPB通算46勝65敗、防御率3.62をマークしました。2025年オフシーズンに、ポスティングシステムを利用して中日からナショナルズへ移籍。メジャー1年目となった昨季は7月にメジャーデビューを果