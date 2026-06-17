元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。夏を前にイメージチェンジしたショートヘア姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「めっちゃいい」“さっぱり”夏らしいニューヘアを披露した市井紗耶香市井は「夏も近いので…」とつづり、自撮りショットを公開。ハッシュタグには「#さっぱり」「#スッキリ」「#ショートヘア」と添え、これまでよりもすっきりとした印象のニューヘア