ロシアの首都モスクワの市長は１６日、市南東部にある国内有数のモスクワ製油所がウクライナによる無人機攻撃を受けたと明らかにした。ロイター通信は同日、複数の関係者の話として、火災が発生し、主要設備が稼働を停止したと報じた。けが人はなかった。同製油所はガソリンやディーゼル燃料、航空燃料を供給しており、モスクワ一帯での燃料供給の３分の１以上を占めるとされる。ロイターによると、同製油所の５割超の処理能力