◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)史上初のW杯6大会連続出場を飾ったリオネル・メッシ選手が、初戦からハットトリックを達成し勝利に貢献。その異次元の活躍に対し、同日開催のイラク戦で2ゴールを決めたアーリング・ハーランド選手が驚愕と称賛の気持ちをSNSで表しました。連覇を狙うアルゼンチンは、メッシ選手が右ウィングで