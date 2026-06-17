岸和田競輪場のG1「パールカップ」が2日目を迎えた。6Rは尾方真生（27＝福岡）が堂々の逃げ切りを披露した。「どの位置からでも1周カマそうと思っていた。最近、前みたいに先行できるようになってきたので楽に回せたかな。4コーナーで“粘れ〜”という声も聞こえたし、周りを見て駆けることができた」ファンの後押しも受けての逃走劇だった。