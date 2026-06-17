北海道千歳市でホテルの開業や建設が相次いでいる。ラピダスの千歳工場での先端半導体の量産開始を２０２７年に控え、出張者の増加などを見据えた動きで、２６年だけで８棟が開業する。（土田浩平）６月は２施設６月は２施設がオープンする。１５日にはＪＲ千歳駅西口から徒歩６分のところに「コンフォートホテル千歳」（地上１２階、客室数１４２室）が開業した。インバウンド（訪日外国人客）の宿泊も考慮し、全室に世界の