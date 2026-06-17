９日に肺炎のため８６歳で死去した俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの告別式が１７日、東京・桐ケ谷斎場で、しめやかに営まれ、明石家さんま、松平健、浅田美代子らが参列した。弔辞は玉緒さんの亡き夫、勝新太郎さんの付き人を務めていた松平が読み「もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです。思えば５２年前、勝先生のもとでデビューさせていただいて以来