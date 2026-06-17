自民党と日本維新の会は17日、与党政策責任者会議で、衆院議員定数の1割削減に関する法案を了承した。与党は近く国会に共同提出する予定だが、野党からは反発の声が相次いでいる。法案は、衆院議員の選挙制度改革について、衆院議長のもとに設置されている与野党の協議会で「結論を得る」とし、法律の施行から1年以内に結論が出なければ、「比例代表の定数を176人から45人削減する」と明記している。比例代表を削減することで影響