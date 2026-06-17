石川県かほく市の特産「高松紋平柿」の魅力を発信しようと、地元のバレーボールチーム・PFUブルーキャッツの選手たちが摘果作業を行いました。これは、担い手不足に悩む農家の作業を手伝い、かほく市の特産・高松紋平柿をSNSなどでPRしようと、地元のPFUブルーキャッツがことし初めて企画したものです。17日は、選手ら20人が市内の畑を訪れ、幼い果実を適度な数に間引く摘果作業を行いました。