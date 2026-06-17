4週間連絡取れなければ契約解除に『令和ロマン』の高比良くるま（31）が国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026」に登壇。映画監督としての活動がスタートした。吉本興業を退社した後も順調に活躍の場を広げているくるまの姿を「吉本の芸人は苦々しく見ているかも」と打ち明けるのは制作会社ディレクターだ。「２月に吉本興業所属の全芸人に契約書が渡された際、″４週間連絡が取れない場合は契約を