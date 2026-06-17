家事をしていたら子猫が隣で寝息を立てていて…？深い眠りに落ちすぎてされるがままになっているのがかわいいと話題で、動画は12万6千再生を突破。「かわいすぎてニコニコ笑顔になっちゃうっ！」「この顔見てたらがんばれるわ！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。 【動画：洗濯物を畳んでいる横で『眠っていた子猫』→おててをそっと持ち上げてみると…尊すぎる光景】 天使の寝顔に悶絶 Instagramアカウ