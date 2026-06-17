授乳中の母猫の元へ預けられた、生後0日の小さな保護子猫。母猫が見せた優しい対応が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は53万回を超え「なんだか小さい仔がいるけど、まあいいか」って顔してたww」「赤ちゃんみんなに愛を注いでくれる母性に泣ける」「このお母さん猫、偉いわ～」といったコメントが集まっています。 【動画：生後0日で保護された子猫→子育て中の『血のつながりのない母猫』に預けたら…驚きの光