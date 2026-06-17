1.『猫は不思議な生き物だ』 これはスコットランドの詩人サー・ウォルター・スコットが残した言葉です。 彼は弁護士業を経て詩人へと転身、一躍名声を博した人物です。地元では小説家としても名を残しています。日本人にはあまり馴染みのない人物ですが、彼の名言はしっくりくるものがあります。 結局のところ、猫はミステリアスな動物なのですよね。シンプルだからこそ納得してしまう。まさに世界