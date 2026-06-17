非犯罪化したベルギーの事情売春防止法の見直しがすすめられるなかで、世界各国の性売買規制の実態について取材した風俗ジャーナリスト・生駒明氏の連載第３回。後編では「第３の道」とも言われる非犯罪化モデルへの批判について取り上げる。’22年に欧州で初めて非犯罪化モデルを取り入れたのがベルギーである。法務大臣はこれを「歴史的」と呼び、「セックスワーカーがもはやスティグマ化されず、搾取されず、他人に依存させられ