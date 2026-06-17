サッカー北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のイラクは16日（日本時間17日）、米ボストンスタジアムでノルウェーと対戦し、1-4で敗れた。開幕戦から続いていたアジア勢の無敗記録は、6で終了。X上では、「遂に負けちゃいましたね」「アジア勢よくやってる」といった声があがっていた。イラクは前半29分に今大会注目の怪物FWハーランドに先制ゴールを献上。39分にフセインのヘディングで同