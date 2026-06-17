「グーニーズ」などで子役として人気を博したコリー・フェルドマン（54）が、フライト中に体調不良を訴え、病院へ搬送された。コリーは15日、シカゴからロサンゼルスへ向かう機内で体調が悪くなり始め、着陸後に地元病院へと搬送されたとTMZは報じている。 「グーニーズ」の子役、ものすごい転身を遂げた子も 同サイトによれば、同乗していた医師がコリーの状態を確認したところ