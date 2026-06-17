SixTONES 6人組グループ・SixTONESがデビュー6周年、結成11年の節目に、これまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫「SixTONES STock」を6月17日から公開。祝福と感謝の気持ちを込めて、期間限定で同倉庫の展示会を東京（Ginza Sony Park／6月17日〜）と大阪（ATCギャラリー／10月21日〜）の2会場で、それぞれ66日間開催する。オープン前に行われた囲み取材では、メンバー６人が登場。自らがその規格外な「