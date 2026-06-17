イラク、ヨルダンが揃って黒星北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月16日に大会6日目を迎えた。5日目までは2勝4分と無敗を誇ったアジア勢だったが、イラク代表とヨルダン代表が揃って敗れた。イラクは、アーリング・ハーランドら好タレントを擁して今大会のダークホースと名高いノルウェー代表と激突。1点は奪ったものの、終わってみれば1-4と完敗。今大会アジア勢初黒星を喫した。初出場のヨルダンはオーストリア代表と