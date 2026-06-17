AppleがiPhoneやiPadなどに搭載しているアクセシビリティ機能「車両モーションキュー」は、車内でスマートフォンを使う際の乗り物酔いを軽減する機能です。IT系ニュースサイトのThe Vergeのトーマス・リッカー記者が車で移動しながらiPhoneやMacBookを使ったところ、この機能によって車酔いが大幅に抑えられたと報告しています。Apple’s weird anti-nausea dots cured my car sickness | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/