第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の埼玉大会の組み合わせ抽選会が１７日、さいたま市内で行われた。春の県大会を制し、第１シードで臨む浦和学院は、７月１０日の２回戦で本庄東と戦うことが決まった。２０２３年夏を最後に聖地から遠ざかっている浦和学院。３年ぶりの出場に向け、蜂巣祥万主将（３年）は「埼玉の王座奪還。優勝して甲子園で校歌を歌うことを目標にやっています」と言葉に力を込めた