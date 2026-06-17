６月１４日の宝塚記念・ＧＩをメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）に騎乗し、５７歳３か月での史上最年長ＪＲＡ・Ｇ１勝利を連覇で達成した武豊騎手＝栗東・フリー＝が１６日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新し、同馬が登録している凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ改めて意欲を見せた。宝塚記念では返し馬直前に降り出した豪雨で、芝の馬場状